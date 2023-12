Les Délices des Lutins Place du Martroy Le Malesherbois, 9 décembre 2023 10:00, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Vente de confiseries, chocolat chaud et jus de pommes chaud aux épices.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Place du Martroy

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Sale of sweets, hot chocolate and spiced hot apple juice

Venta de dulces, chocolate caliente y zumo de manzana caliente con especias

Verkauf von Süßigkeiten, heißer Schokolade und heißem Apfelsaft mit Gewürzen

