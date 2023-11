Marché de Noël Place du Martroi, Place de la République, Place Ste Croix et Place de Loire Orleans Catégorie d’Évènement: Orléans Marché de Noël Place du Martroi, Place de la République, Place Ste Croix et Place de Loire Orleans, 1 décembre 2023, Orleans. Marché de Noël 1 – 30 décembre Place du Martroi, Place de la République, Place Ste Croix et Place de Loire Voir https://www.tourisme-orleansmetropole.com/visiter-orleans-sinspirer/grands-evenements-a-orleans-metropole/marche-de-noel-dorleans/ Immergez-vous dans l’atmosphère enchantée du Marché de Noël d’Orléans, du 1er au 30 décembre au cœur du centre historique. Cette nouvelle édition s’inspire du thème scandinave, apportant une touche nordique à la cité johannique pour célébrer le 50e anniversaire du jumelage avec la ville de Kristiansand en Norvège.

Venez vivre en famille la magie des festivités de fin d’année avec des décorations, animations de Noël, manèges, chalets traditionnels et spécialités de Noël qui n’attendent que vous. Le dimanche 24 décembre de 10h à 18h.

Le lundi 25 décembre de 16h à 20h.

Manèges et attractions jusqu'au dimanche 7 janvier 2024. Place du Martroi, Place de la République, Place Ste Croix et Place de Loire Orleans Orleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-orleansmetropole.com/visiter-orleans-sinspirer/grands-evenements-a-orleans-metropole/marche-de-noel-dorleans/ »}, {« type »: « email », « value »: « marche.noel@ville-orleans.fr »}]

Orléans Métropole

