Marché de Noël Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire, 25 novembre 2022, Orleans.

Marché de Noël 25 novembre – 24 décembre Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire

Voir https://www.tourisme-orleansmetropole.com/visiter-orleans-sinspirer/grands-evenements-a-orleans-metropole/marche-de-noel-dorleans/

Le Marché de Noël étend son long manteau blanc places du Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en bois joliment décorés proposent de nombreux articles et de nombreux spectac…

Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire Orleans Orleans [{« data »: {« author »: « Marjorie », « cache_age »: 86400, « description »: « Plateforme de publications en ligne. Publiez des magazines numu00e9riques, des publications interactives et des documents en ligne. Convertissez vos PDF en HTML5. Title: Marche Noel Orleans 2022, Author: Marjorie, Length: 8 pages, Published: 2022-11-21 », « type »: « rich », « title »: « Marche Noel Orleans 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.calameoassets.com/221121165445-e1a90e900859015a9f0e772f0facc07e/large.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0062839156d141dc5d673 », « thumbnail_height »: 841, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6283915 », « thumbnail_width »: 1190, « html »: «

https://fr.calameo.com/read/0062839156d141dc5d673?page=1 Inauguration le vendredi 25 novembre à 19h Place du Martroi.

Samedi 24 décembre : de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T10:00:00+01:00

2022-12-24T20:00:00+01:00 ADRT45

Détails Catégorie d’évènement: Orléans Autres Lieu Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire Adresse Orleans Ville Orleans lieuville Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire Orleans

Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire Orleans https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Marché de Noël Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire 2022-11-25 was last modified: by Marché de Noël Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire Place du Martroi, Place de la République et Place de Loire 25 novembre 2022 orléans Place de la République et Place de Loire Orleans Place du Martroi

Orleans