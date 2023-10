Cet évènement est passé Marché de Lorris – Jeudi Place du Martroi – Place de la Halle Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Lorris Marché de Lorris – Jeudi Place du Martroi – Place de la Halle Lorris, 22 septembre 2023, Lorris. Lorris,Loiret Marché hebdomadaire..

Jeudi 2023-09-22 08:00:00 fin : 2024-12-26 12:00:00. .

Place du Martroi – Place de la Halle

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



Weekly market. Mercado semanal. Wochenmarkt. Mise à jour le 2023-09-29 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Place du Martroi - Place de la Halle Adresse Place du Martroi - Place de la Halle Ville Lorris Departement Loiret Lieu Ville Place du Martroi - Place de la Halle Lorris latitude longitude 47.8893595;2.5142702

Place du Martroi - Place de la Halle Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/