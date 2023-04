Chevauchée de Jeanne d’Arc Place du Martroi, 1 mai 2023, Orléans.

Départ à 10 h – arrivéee à 18h30 Place du Martroi

Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, des groupes de scouts et guides, de l’Harmonie Saint-Marc – Saint-Vincent, de l’association Sainte Jeanne, hier, aujourd’hui et demain, du PIPE BAND – 91st Gatinais Highlanders, et de l’association Cléry Son Histoire en Lumière.

Au départ de la place du Martroi, suivez l’héroïque chevauchée de Jeanne d’Arc en passant par Saint-Loup et Saint-Jean-de-Braye, lieu de la première victoire de Jeanne d’Arc au côté de Jean de Dunois. Jeanne et son escorte traverseront ensuite la Loire. Ce lieu a une importance symbolique puisque Jeanne d’Arc y a été blessée lors du dernier assaut pour la délivrance de la ville en 1429.

Suivront des hommages à Saint-Denis-en-Val puis à Saint-Jean-le-Blanc et enfin aux Tourelles. Pour finir, le cortège retraversera la Loire par le pont George V avant de regagner la place du Martroi.

Itinéraire : place du Martroi, rue Royale, rue Jeanne d’Arc, place Sainte-Croix, rue Pothier, rue de Bourgogne, rue de la Tour Neuve, quai du Châtelet et quai du Roi, rue Jousselin, rue du Faubourg de Bourgogne.

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:30:00+02:00

