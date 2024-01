Concert Les Eaux Bleues Musicales à Meung-sur-Loire Place du Martroi Meung-sur-Loire, dimanche 11 février 2024.

Meung-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Chaque mois, retrouvez un concert de la saison musicale des Eaux Bleues.

Profitez d’un concert d’exception au sein de la collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire, avec l’Orchestre Symphonique du Loiret. Ecoutez résonner, durant plus d’une heure, les voix de GIOIA Vocale accompagnés par les solistes de l’Orchestre Symphonique du Loiret.

Billetterie en ligne et sur place.

Les Eaux Bleues Musicales est un nouvel événement qui a lieu en deux temps : une saison musicale avec un concert par mois dans l’une des six communes partenaires (Tavers, Beaugency, Baule, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Chaingy) et le festival à proprement parler, qui se tiendra à Tavers en mai 2024.

10 EUR.

Place du Martroi

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE