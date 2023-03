La statuaire de Jeanne d’Arc place du Martroi Place du Martroi, devant l’entrée de l’église Saint-Pierre-du-Martroi, 20 avril 2023, Orléans.

Au 19e siècle, on inaugure des figures héroïques et Jeanne d’Arc en fait

partie : elle est un symbole de courage et de dévotion. À cette époque,

à Orléans, de nombreuses effigies de la pucelle fleurissent dans la ville

(publicité, statues…). En 1855, Denis Foyatier réalise la plus connue des

statues de Jeanne d’Arc à Orléans, celle qui trône au centre de la Place

du Martroi. Saviez-vous que celle-ci remplace une figure moins imposante

de la pucelle réalisée par Edme Gois ? À pied ou à cheval, redécouvrez les

représentations de notre héroïne.

Statue équestre de Jeanne d’Arc rendant grâce, 1855, bronze, sculpteur Denis Foyatier, place du Martroi, Orléans © Mairie d’Orléans.