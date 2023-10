Foire aux vins Place du Martroi Beaugency, 22 octobre 2023, Beaugency.

Beaugency,Loiret

Venez ravir vos sens lors de cette foire aux vins et à la gastronomie.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Place du Martroi

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire



Come and delight your senses at this gastronomic and wine fair

Venga a deleitar sus sentidos en esta feria enogastronómica

Verwöhnen Sie Ihre Sinne auf dieser Wein- und Gastronomiemesse

Mise à jour le 2023-10-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE