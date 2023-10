Foire aux vins Place du Martroi, Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Foire aux vins Place du Martroi, Beaugency Beaugency, 22 octobre 2023, Beaugency. Foire aux vins Dimanche 22 octobre, 09h00 Place du Martroi, Beaugency Une foire aux vins et à la gastronomie viendra animer le centre-ville de Beaugency, place du Martroi. Cet événement permettra à une trentaine de producteurs locaux de présenter leurs produits : vins , spiritueux , bières , fromages , grillades et autres produits du terroir. De quoi ravir les papilles et satisfaire les amateurs d’épicerie fine. Place du Martroi, Beaugency Place du Martroi, Beaugency Beaugency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

Place du Martroi, Beaugency
Beaugency

