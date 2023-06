SORTIR DE LA VILLE : VISITE INAUGURALE Place du Martroi, à côté de l’ascenseur du parking au sud de la place Orléans, 29 juin 2023, Orléans.

Pour fêter ces 30 ans, le Pôle d’archéologie vous invite à « sortir de la ville » !

De la porte Bannier, construite pendant la guerre de Cent Ans (place du Martroi), au faubourg antique occidental (rue des Bons-Etats), en passant par un probable lieu de justice médiéval (rue Porte Saint-Jean) et la nécropole antique retrouvée sous l’ancien Hôpital Porte-Madeleine (rue Porte Madeleine) : partez à la découverte de sites archéologiques qui illustrent les différentes utilisations des faubourgs pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge !

Visite réalisée par un archéologue du Pôle d’Archéologie de la ville d’Orléans. Cette visite comprend l’accès à la Porte Bannier.

Attention pour la Porte Bannier, il n’y a pas d’accès PMR !

Prévoir de bonnes chaussures de marches.

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Place du Martroi, à côté de l'ascenseur du parking au sud de la place Place du Martroi, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T18:00:00+02:00 – 2023-06-29T20:00:00+02:00

Porte Bannier depuis le fossé © PAVO