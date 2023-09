Orléans fête les 20 ans du Festival de Loire Place du Martroi, 45000 Orléans Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Orléans fête les 20 ans du Festival de Loire 20 – 24 septembre Place du Martroi, 45000 Orléans

La Mairie d’Orléans vous propose une exposition de photographies qui retrace 10 éditions du Festival de Loire. Ce parcours vous fera (re)vivre les temps forts et moments qui ont marqué le plus grand rassemblement de bâteaux de la marine fluviale.

Grilles de l’hôtel Groslot, places du Martroi, de la République, de Gaulle, du Cheval Rouge et Quai de Prague.

Place du Martroi, 45000 Orléans Place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T08:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T23:00:00+02:00

gratuit fdl2023