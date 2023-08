Visite guidée du Puy à la Renaissance – découverte de la ville basse Place du Martouret Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Visite guidée du Puy à la Renaissance – découverte de la ville basse 16 et 17 septembre Place du Martouret Inscription obligatoire – 25 personnes maximum

Découvrez la ville basse du Puy à l’époque Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l’oiseau.

Chaque année, en septembre, la ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire revivre un 16e siècle grandeur nature. Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la ville basse et son architecture typique de cette époque.

Situé au carrefour des voies de pèlerinage et de commerce, le Puy-en-Velay connaît une période de prospérité à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.

Les riches marchands font alors édifier des hôtels particuliers dont les façades, richement ornées, témoignent de leur réussite sociale.

Au 16e siècle, le développement des échanges commerciaux de la ville avec Lyon et le Midi entraîne la diffusion de modèles architecturaux issus de la Renaissance italienne.

Place du Martouret place du Martouret, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

© Service patrimoine – Agglomération du Puy-en-Velay