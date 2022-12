LE PETIT TRAIN Place du martoi Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

LE PETIT TRAIN Place du martoi, 17 décembre 2022, Beaugency. LE PETIT TRAIN 17 – 24 décembre Place du martoi Balade en petit train Place du martoi Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Balade en petit train au travers des rues de Beaugency. Vente de billets chez les commerçants et à la patinoire. Gare sur la place du Martroi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-24T18:00:00+01:00 LE PETIT TRAIN

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Place du martoi Adresse Beaugency Ville Beaugency lieuville Place du martoi Beaugency Departement Loiret

Place du martoi Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

LE PETIT TRAIN Place du martoi 2022-12-17 was last modified: by LE PETIT TRAIN Place du martoi Place du martoi 17 décembre 2022 Beaugency Place du martoi Beaugency

Beaugency Loiret