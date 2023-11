Super Loto Place du Marronnier Troche, 2 décembre 2023, Troche.

Troche,Corrèze

Lots : tireuse à bière, trotinette électrique, blender, centrale vapeur, bons d’achats..

Parties à la ligne et au carton, 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 6.

Buvette, pâtisseries.

Ouverture à 19h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place du Marronnier Salle des Fêtes

Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Prizes: beer taps, electric scooter, blender, steam generator, shopping vouchers…

Line and box games, 5? per box, 15? per 4, 20? per 6.

Refreshment bar, pastries.

Opening at 7:30pm.

Premios: grifos de cerveza, patinete eléctrico, batidora, generador de vapor, vales de compra, etc.

Juegos de línea y caja, 5? por caja, 15? por 4, 20? por 6.

Bar, bollería.

Apertura a las 19.30 h.

Preise: Bierzapfanlage, elektrischer Roller, Mixer, Dampfbügelstation, Einkaufsgutscheine…

Partien an der Angel und im Karton, 5? pro Karton, 15? für 4, 20? für 6.

Getränke und Gebäck.

Eröffnung um 19.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze