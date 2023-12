MARCHÉ DE LA PLAINE-SUR-MER Place du Marronnier La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique MARCHÉ DE LA PLAINE-SUR-MER Place du Marronnier La Plaine-sur-Mer, 22 août 2024, La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 09:00:00

fin : 2024-08-22 13:00:00 Marché du terroir le jeudi

Marché traditionnel le dimanche Nouveauté le jeudi : un marché du terroir proposant une nouvelle offre deproduits paysans en vente directe : poissons, légumes bio de saison, fromages de chèvre, pains et brioches, miel, vin, tisanes, sel, spiruline,…

Vous retrouvez éga.

Marché du terroir le jeudi

Marché traditionnel le dimanche Nouveauté le jeudi : un marché du terroir proposant une nouvelle offre deproduits paysans en vente directe : poissons, légumes bio de saison, fromages de chèvre, pains et brioches, miel, vin, tisanes, sel, spiruline,…

Vous retrouvez éga .

Place du Marronnier

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Code postal 44770 Lieu Place du Marronnier Adresse Place du Marronnier Ville La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du Marronnier La Plaine-sur-Mer Latitude 47.13858 Longitude -2.1912 latitude longitude 47.13858;-2.1912

Place du Marronnier La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/