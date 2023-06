Marché de quartier: Saint Esprit Place du Marquisat Bayonne, 8 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tous les vendredi : fruits et légumes, rôtisserie, confiture et miel… pour compléter les achats faits chez les commerçants du quartier.

Place du Marquisat : marché alimentaire.

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 13:00:00. .

Place du Marquisat

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Friday: fruit and vegetables, rotisserie, jam and honey? to complement your purchases from local shops.

Place du Marquisat: food market

Todos los viernes: frutas y verduras, carnes asadas, mermeladas y miel… para complementar sus compras en los comercios locales.

Place du Marquisat: mercado de abastos

Jeden Freitag: Obst und Gemüse, Braten, Marmelade und Honig? um die Einkäufe bei den Händlern des Viertels zu ergänzen.

Place du Marquisat: Lebensmittelmarkt

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Bayonne