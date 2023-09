Théatre – Le malade imaginaire Place du Maroc – Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle, 30 septembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Salle du Maroc,18H

Tokia Théâtre, présente leur nouvelle création: « le Malade imaginaire de Jean-Baptiste Poquelin » version originale en tous points, puisqu’il s’agit d’un one man show. découvrez humour et intensité avec le texte intégral d’Argan, sans rajout ni omission..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Place du Maroc – Salle du Maroc

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Salle du Maroc,6pm

Tokia Théâtre, presents their new creation: « le Malade imaginaire de Jean-Baptiste Poquelin », an original version in every respect, as it is a one-man show. Discover humor and intensity with Argan’s complete text, with no additions or omissions.

Salle du Maroc,18h00

Tokia Théâtre, presenta su nueva creación: « le Malade imaginaire de Jean-Baptiste Poquelin » una versión original en todos los sentidos, ya que se trata de un espectáculo unipersonal. Descubra el humor y la intensidad con el texto íntegro de Argan, sin añadidos ni omisiones.

Salle du Maroc,18H

Tokia Théâtre, präsentiert ihre neue Kreation: « Le Malade imaginaire de Jean-Baptiste Poquelin », eine Originalversion in allen Punkten, da es sich um eine One-Man-Show handelt. Entdecken Sie Humor und Intensität mit dem vollständigen Text von Argan, ohne Hinzufügungen oder Auslassungen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Morcenx