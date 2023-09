Don de sang Place du Maréchal Leclerc Poitiers, 22 septembre 2023, Poitiers.

Don de sang 22 et 23 septembre Place du Maréchal Leclerc Sur rendez-vous

Tu es en bonne santé, tu as au moins 18 ans et tu pèses plus de 50 kg ? Il y a de bonnes chances pour que tu puisses donner ton sang !

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Il existe de nombreuses situations nécessitant des réserves de produits sanguins. Chaque année, le don du sang permet de soigner 1 million de personnes.

L’Établissement Français du Sang (EFS) organise régulièrement des collectes de sang pour répondre au mieux à ces besoins. Inscris-toi à la prochaine collecte pour donner ton sang !

Pour vérifier si tu peux donner ton sang, remplis cette auto-évaluation.

2023-09-22T11:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:00:00+02:00

2023-09-23T11:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

