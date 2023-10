Illuminations de Noël / marché de Noël Place du Maréchal Leclerc Montmorillon, 8 décembre 2023, Montmorillon.

Illuminations de Noël / marché de Noël 8 – 10 décembre Place du Maréchal Leclerc

Venez assister à la traditionnelle mise en lumière de la ville réalisée par les services municipaux. Collation chaude offerte.

Au village de Noël faites votre marché !

• Vendredi 8 décembre : ouverture de 17h à 21h

• Samedi 9 décembre : de 10h à 21h

• Dimanche 10 décembre : de 10h à 18h

Le temps d’un week-end, de nombreux commerçants et artisans seront présents pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Animations, jeux et passage du Père Noël seront aussi au programme.

Place du Maréchal Leclerc place du maréchal leclerc, 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T17:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

illumination noël