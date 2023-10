Cet évènement est passé Exposition Sergio Moscona : Carnaval et mélancolie Place du Maréchal Leclerc La baule Catégories d’Évènement: La baule

Exposition Sergio Moscona : Carnaval et mélancolie

Sergio Moscona, artiste argentin né en 1979 à Buenos Aires, est une étoile montante de l'art contemporain. Son travail, influencé par la période sombre de la dictature argentine, explore la réconciliation entre individus au sein de foules, dépeignant des figures expressives parfois grotesques mais marquantes. Sa série « Les fleurs brisées » évoque l'espoir de pardon et de réparation. L'art de Moscona, empreint d'humanité, trouve son inspiration chez des maîtres tels que Picasso, tout en offrant sa propre contribution unique.

Place du Maréchal Leclerc
Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne
44500 La baule

