Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00 Tous les mercredis matin..

Retrouvez tous les mercredis matin, Place Leclerc, devant le centre Anne de Beaujeu, un marché très convivial où vous pourrez faire l’essentiel de vos courses alimentaires :

Fruits et légumes, viande, fromage, poisson… Les commerçants seront ravis de vous présenter leurs produits et production de qualité. .

Place du Maréchal Leclerc

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

