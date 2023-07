Déambulation d’échassiers – les marcheurs de rêves Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches, 13 juillet 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Cette déambulation en musique d’échassiers sera à travers la ville. Le départ sera donné à 21h sur le parvis de l’église, avant de rejoindre quelques rues de la commune. Un spectacle final se tiendra aux Viantaises ..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 22:30:00. EUR.

Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This stilt-walker stroll through the town will be accompanied by music. It will start at 9pm in front of the church, before moving on to some of the town?s streets. A final show will be held at Les Viantaises.

Este desfile musical de zancudos le llevará por la ciudad. Comenzará a las 21:00 horas frente a la iglesia, antes de recorrer algunas calles de la ciudad. El espectáculo final tendrá lugar en Les Viantaises.

Diese musikalische Wanderung von Stelzenläufern wird durch die Stadt führen. Der Start erfolgt um 21 Uhr auf dem Kirchplatz, bevor es durch einige Straßen der Gemeinde geht. Eine Abschlussveranstaltung findet in Les Viantaises statt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire