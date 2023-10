Cérémonie du 11 novembre PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Cérémonie du 11 novembre PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Auterive, 11 novembre 2023, Auterive. Cérémonie du 11 novembre Samedi 11 novembre, 10h00 PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Office religieux à 10h en l’Église Saint-Paul

Rassemblement à 10h45 au monument aux morts, Place du Maréchal Leclerc (Quartier Saint-Paul), accompagné de l’Union Musicale Auterivaine PLACE DU MARÉCHAL LECLERC place du maréchal Leclerc 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

