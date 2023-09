Faites du lien – dernière édition PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Faites du lien – dernière édition PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Auterive, 23 septembre 2023, Auterive. Faites du lien – dernière édition Samedi 23 septembre, 14h00 PLACE DU MARÉCHAL LECLERC Entrée libre et gratuite Au programme :

– 14h : Inauguration du jardin partagé en clef de serrure, – 15h30 : Agora de quartier,

– 17h : Animation musette avec M. Pedussaut à l’accordéon,

– 19h : Bal traditionnel avec le groupe Frezinat suivi d’un apéritif

– 20h30 : Repas partagé,

Tout au long de l’après-midi : atelier «l’eau virtuelle goutte à goutte», grands jeux en bois, jeu vidéo «Just dance», Baby foot…

Dernière édition au parc du château, place du Maréchal Leclerc

Venez nombreux ! PLACE DU MARÉCHAL LECLERC place du maréchal Leclerc 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:59:00+02:00

