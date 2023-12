AU FIL DU SON – 1 JOUR PLACE DU MARECHAL LECLERC 86400 – Civray, 27 juillet 2024, 86400 - Civray.

AU FIL DU SON, festival de musiques actuelles depuis 2004, fêtera cette année sa 21ème édition. Plus de 20 concerts sur 3 jours, dans un cadre bucolique sur les bords de la Charente, une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Une programmation éclectique entre têtes d’affiches et découvertes. C’est aussi un festival OFF entièrement gratuit en après-midi avec diverses animations : concerts, théâtre, jeux géants, structures gonflables, tournoi de sport, …

Tarif : 20.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-07-27 à 18:00

