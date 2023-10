Week-end en musique Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule La baule, 27 octobre 2023, La baule.

Week-end en musique 27 – 29 octobre Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule Entrée libre: 0

Programme

Vendredi 27 oct 20h30

Association Chœurs les Embruns | Chant

Te Deum de Jenkins, cantique de Jean Racine, Pavane, Madrigal de Fauré, Psaume 116 de Nibelle, Psaume 150 de César Franck, messe brève de Paul Ladmirault

Samedi 28 oct 20h30

Grégoire HUMBERT | Piano à quatre mains

“ Duo père et fils – le piano symphonique ”

Dimanche 29 oct 16h30

Philharmonie des deux mondes |

“ Voyage en Italie ” à la découverte de Vivaldi, Puccini, Albinoni…

