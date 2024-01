Marché traditionnel, au gras et aux truffes – Thiviers Place du Maréchal Foch Thiviers, samedi 16 décembre 2023.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 08:30:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Tous les samedis matins, marché alimentaire avec des producteurs locaux, fruits et légumes de saison, fromages de chèvre et de vache, foie gras d’oie et foie gras de canard, magrets, oies et canards à rôtir… Miels du pays, cochon cul noir… Un panel gourmand de nos spécialités locales toute l’année.

Retrouvez le marché au gras à partir du 11 novembre jusqu’au 16 mars et les trufficulteurs à partir du 2 décembre sous la Halle (devant l’office de tourisme)

Tous les samedis matins, marché alimentaire avec des producteurs locaux, fruits et légumes de saison, fromages de chèvre et de vache, foie gras d’oie et foie gras de canard, magrets, oies et canards à rôtir… Miels du pays, cochon cul noir… Un panel gourmand de nos spécialités locales toute l’année.

Retrouvez le marché au gras à partir du 11 novembre jusqu’au 16 mars et les trufficulteurs à partir du 2 décembre sous la Halle (devant l’office de tourisme)

.

Place du Maréchal Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère