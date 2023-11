Marché alimentaire hebdomadaire Thiviers Place du Maréchal Foch Thiviers, 25 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Tous les samedis matins, marché alimentaire avec des producteurs locaux, fruits et légumes de saison, fromages de chèvre et de vache, foie gras d’oie et foie gras de canard, magrets, oies et canards à rôtir… Miels du pays, cochon cul noir… Un panel gourmand de nos spécialités locales toute l’année..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Place du Maréchal Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday morning – All year

El sabado por la manana. Todo el ano.

Jeden Samstagvormittag Lebensmittelmarkt mit lokalen Erzeugern, Obst und Gemüse der Saison, Ziegen- und Kuhkäse, Gänse- und Entenleberpastete, Entenbrust, Gänse und Enten zum Braten… Honig aus der Region, Schwein mit schwarzem Hintern … Das ganze Jahr über ein Gourmet-Panel mit unseren lokalen Spezialitäten.

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère