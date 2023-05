L’Harmonie de Thiviers fête de la musique Place du Maréchal Foch, 24 juin 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

A partir de 21h, place Foch, l’Harmonie joue et partage la scène avec Music’Aventure de Sorges, et d’autres !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Place du Maréchal Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 21h, place Foch, the Harmonie plays and shares the stage with Music?Aventure de Sorges, and others!

A partir de las 21:00 h, en la Place Foch, la Harmonie toca y comparte escenario con Music?Aventure de Sorges, ¡y otros!

Ab 21 Uhr spielt die Harmonie auf dem Place Foch und teilt sich die Bühne mit Music?Aventure de Sorges und anderen!

