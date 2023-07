Les architectures de la reconstruction Place du Maréchal Foch Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Les architectures de la reconstruction Place du Maréchal Foch Calais, 17 septembre 2023, Calais. Les architectures de la reconstruction Dimanche 17 septembre, 15h00 Place du Maréchal Foch Sur inscription, jauge limitée à 15 personnes La reconstruction de Calais-Nord a connu plusieurs phases présidées par différentes approches. Ce parcours commenté assorti d’une exposition à l’air libre permettra d’en découvrir les concepteurs successifs afin de saisir au plus près les enjeux de cette période de l’après-guerre. Place du Maréchal Foch Place du maréchal Foch 62100 Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « epac62@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

