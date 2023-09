Spectacle de Noël Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 20 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

« Martin et la voleuse de Noel », spectacle jeune public à partir de 3 ans.

Réservation 06 74 39 79 90..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Place du Marchédial Salle de la Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Martin et la voleuse de Noel », children’s show for ages 3 and up.

Bookings 06 74 39 79 90.

« Martin et la voleuse de Noel », espectáculo infantil a partir de 3 años.

Reservas 06 74 39 79 90.

« Martin et la voleuse de Noel », Aufführung für junges Publikum ab 3 Jahren.

Reservierung 06 74 39 79 90.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay