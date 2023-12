Micro-folie : Le songe d’une nuit d’été Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 4 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer la diffusion gratuite du ballet « Le Songe d’une nuit d’été », adapté de l’œuvre de William Shakespeare, pour une soirée exceptionnelle !.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Place du Marchédial Salle de la Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of its partnership with Micro-Folie, the Opéra national de Paris is pleased to offer a free screening of the ballet « A Midsummer Night’s Dream », adapted from William Shakespeare’s work, for an exceptional evening!

En el marco de su colaboración con Micro-Folie, la Ópera de París se complace en ofrecer una representación gratuita del ballet « Sueño de una noche de verano », adaptación de la obra de William Shakespeare, ¡para una velada excepcional!

Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Micro-Folie freut sich die Opéra national de Paris, die kostenlose Übertragung des Balletts « Ein Sommernachtstraum » nach dem Werk von William Shakespeare für einen außergewöhnlichen Abend anbieten zu können!

