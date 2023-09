Match d’impro avec la Ligue d’Improvisation Stéphanoise Amateur Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 2 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Un match d’impro est une confrontation entre deux équipes de comédiens improvisateurs. L’arbitre orchestre la joute en tirant au sort des thèmes.

Il impose une forme et des contraintes aux joueurs qui doivent aussitôt improviser de courtes scènes..

Place du Marchédial la Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An improv match is a confrontation between two teams of improvising actors. The referee orchestrates the joust by drawing lots for themes.

The referee imposes a format and constraints on the players, who must then improvise short scenes.

Un combate de improvisación es un enfrentamiento entre dos equipos de actores improvisadores. El árbitro organiza la justa sorteando los temas.

Impone un formato y unas restricciones a los jugadores, que deben improvisar escenas cortas.

Ein Improvisationsspiel ist ein Wettstreit zwischen zwei Teams von Improvisationsschauspielern. Der Schiedsrichter leitet das Spiel, indem er Themen auslost.

Die Spieler müssen dann kurze Szenen improvisieren.

