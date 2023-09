Jam-Session Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 24 novembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Afin de promouvoir la discipline artiste du Jazz, l’association Jazz-en-Velay propose une Jam-session à destination du tout public..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Place du Marchédial la Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To promote the artistic discipline of jazz, the association Jazz-en-Velay is offering a jam session for the general public.

Para promover el jazz como disciplina artística, la asociación Jazz-en-Velay organiza una jam session para el público en general.

Um die Künstlerdisziplin Jazz zu fördern, bietet der Verein Jazz-en-Velay eine Jam-Session für die gesamte Öffentlichkeit an.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay