Concert « Pas tout seul » Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 11 novembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Concert d’Yvan Marc, les Tit’s Nassels et Frédéric Bobin.

Cette proposition est le prolongement d’un album d’Yvan Marc intitulé » Pas tout seul » concocté pendant la période confinée du Covid..

Place du Marchédial la Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Yvan Marc, the Tit’s Nassels and Frédéric Bobin.

This proposal is the continuation of an album by Yvan Marc entitled « Pas tout seul » concocted during the confined period of the Covid.

Concierto de Yvan Marc, los Tit’s Nassels y Frédéric Bobin.

El concierto es una prolongación del álbum Pas tout seul de Yvan Marc, que ideó durante el confinamiento del Covid.

Konzert von Yvan Marc, den Tit’s Nassels und Frédéric Bobin.

Dieser Vorschlag ist die Fortsetzung eines Albums von Yvan Marc mit dem Titel « Pas tout seul », das er während der begrenzten Zeit im Covid zusammengebraut hat.

