Live acoustique : Cécilia Pascal Mercredi 21 juin, 18h30 Place du Marché, Yssingeaux

Ce mercredi 21 juin : faites la fête ! Faites de la musique ! ?

La fête de la Musique aura lieu mercredi 21 juin 2023.

Et à Yssingeaux, comme partout en France, ce sera l’occasion de descendre dans la rue pour chanter, danser, s’amuser, seul ou en famille ou entre amis !

Que vous soyez fan de rock, d’Amy Winehouse ou encore de guitare-voix, vous trouverez forcément votre bonheur, car la fête de la musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres, le temps d’une journée unique.

? Cette année encore, on compte sur vous !

En partenariat avec la ville d’Yssingeaux, Le Mistral Bar et FM43 présentent deux lives acoustiques exclusif de Cécilia Pascal (à 18 H 30 et 20 H 30 – Place du Marché, Yssingeaux). ?

Avec plus de 4 heures de titres incontournables à son répertoire, la sensation forte de The Voice 2 où elle avait atteint les quarts de finale à seulement 17 ans, Cécilia Pascal est une jeune femme sensible dont la voix et le caractère feront l’unanimité, c’est promis.

Le renez-vous est donc donné ; le 21 juin prochain pour la fête de la musique, venez faire la fête à Yssingeaux ! ~ Evènement gratuit et accessible | Plus d’infos sur notre event Facebook

Place du Marché, Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:55:00+02:00

©Lily Lavial & Robin Pierrestiger