Calèche des lutins Place du marché Yssingeaux, 16 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

La calèche des lutins fera faire le tour de la ville aux enfants sages présents..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Place du marché

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The elves’ carriage will make the tour of the city to the wise children present.

La carroza de los elfos llevará a los niños sabios por la ciudad.

Die Wichtelkutsche wird die anwesenden braven Kinder um die Stadt herumführen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire