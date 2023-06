Fête de la musique Place du marché Yssingeaux, 21 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

La fête de la musique aura lieu le mercredi 21 juin et à Yssingeaux, comme partout en France, ce sera l’occasion de chanter, danser, s’amuser seul, en famille ou entre famille !.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Place du marché

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The fête de la musique takes place on Wednesday June 21, and in Yssingeaux, as everywhere else in France, it’s an opportunity to sing, dance and have fun, alone, with family or with friends!

La fiesta de la música se celebra el miércoles 21 de junio y en Yssingeaux, como en toda Francia, se puede cantar, bailar y divertirse solo, en familia o con amigos

Das Musikfest findet am Mittwoch, den 21. Juni statt, und in Yssingeaux wird es, wie überall in Frankreich, die Gelegenheit sein, zu singen, zu tanzen und sich allein, mit der Familie oder unter Freunden zu amüsieren!

