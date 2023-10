Concert : il était une Foy Noël Place du Marché Vert Sélestat, 19 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Les élèves du CFMI vous proposent de découvrir des musiques de Noël du monde et de chez nous.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . 0 EUR.

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



CFMI students invite you to discover Christmas music from around the world and here at home

Los alumnos del CFMI te invitan a descubrir la música navideña de todo el mundo y de casa

Die Schüler des CFMI laden Sie ein, Weihnachtsmusik aus der Welt und von zu Hause zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme