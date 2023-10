Concert de Noël participatif Place du Marché Vert Sélestat, 17 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Venez chanter en chœur lors de ce concert de Noël participatif suivi d’un concert de la chorale « Les Selest’s à Cœur Joie ».

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and sing along at this participatory Christmas concert, followed by a concert by the « Les Selest’s à C?ur Joie » choir

Venga a cantar a pleno pulmón en este concierto participativo de Navidad, seguido de un concierto del coro « Les Selest’s à Cœur Joie »

Singen Sie mit bei diesem Mitmach-Weihnachtskonzert, gefolgt von einem Konzert des Chors « Les Selest’s à C?ur Joie »

