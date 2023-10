Animation : le manège à contrevent Place du Marché Vert Sélestat, 10 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Venez découvrir et profiter de ce manège suspendu pour petits et grands rêveurs.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Discover and enjoy this suspended merry-go-round for young and old alike

Descubra y disfrute de este tiovivo suspendido para grandes y pequeños

Entdecken und genießen Sie dieses hängende Karussell für kleine und große Träumer

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme