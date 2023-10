Installation interactive : Allô ? Place du Marché Vert Sélestat, 3 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Mur de 6m de long sur lequel des téléphones de toutes générations trônent, s’entremêlent et s’affublent de le plus bel « appareillage ». Le public est invité à décrocher les combinés pour écouter, entendre, parler et communiquer.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



A 6-metre-long wall on which telephones of all generations are displayed, intermingled and adorned with the most beautiful « equipment ». The public is invited to pick up the handsets to listen, hear, speak and communicate

Una pared de 6 metros de largo en la que se exponen teléfonos de todas las generaciones, entremezclados y adornados con los más bellos « aparatos ». Se invita al público a descolgar los auriculares para escuchar, oír, hablar y comunicarse

6 m lange Wand, auf der Telefone aller Generationen thronen, ineinander verschlungen sind und sich mit den schönsten « Apparaturen » schmücken. Das Publikum ist eingeladen, die Handys abzunehmen, um zu hören, zu lauschen, zu sprechen und zu kommunizieren

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme