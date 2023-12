Marché de Noël de Vendays Place du Marché Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Marché de Noël de Vendays Place du Marché Vendays-Montalivet, 22 décembre 2023 10:00, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Stands de Noël par les commerçants – Sculpteur de ballons – Karting à pédale – Concert « Les Goofy’s »- Présence du Père Noël & photo offerte – Balade en calèche..

Place du Marché

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas stalls by shopkeepers – Balloon sculptor – Pedal go-karting – « Les Goofy's » concert – Santa Claus & free photo – Horse-drawn carriage ride. Puestos navideños de los comerciantes – Escultor de globos – Karting a pedales – Concierto de « Les Goofy's » – Papá Noel presente y foto gratuita – Paseo en coche de caballos. Weihnachtsstände der Händler – Ballonbildhauer – Pedal-Gokart – Konzert « Les Goofy's »- Anwesenheit des Weihnachtsmanns & Fotoangebot – Kutschfahrt.

