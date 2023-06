Marché local Place du Marché Valmeinier, 6 juillet 2023, Valmeinier.

Valmeinier,Savoie

Chaque jeudi matin, venez découvrir notre marché local au cœur de Valmeinier 1800. Que ce soit pour découvrir, déguster des produits du terroir ou ramener un souvenir de Valmeinier. Une chose est sûre : Vous trouverez forcément votre bonheur !.

2023-07-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-31 13:00:00. .

Place du Marché Valmeinier Centre Station (1800)

Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday morning, come and discover our local market in the centre of Valmeinier 1800. To discover, taste local products or bring back a souvenir from Valmeinier, one thing is sure: You will find what you are looking for.

Todos los jueves por la mañana, venga a descubrir nuestro mercado local en el corazón de Valmeinier 1800. Ya sea para descubrir, degustar productos locales o traerse un recuerdo de Valmeinier. Una cosa es segura: ¡seguro que encuentra algo que le guste!

Jeden Donnerstagmorgen können Sie unseren lokalen Markt im Herzen von Valmeinier 1800 besuchen. Sei es, um regionale Produkte zu entdecken, zu probieren oder ein Souvenir aus Valmeinier mitzunehmen. Eines ist sicher: Sie werden garantiert etwas Passendes finden!

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier