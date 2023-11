MARCHÉ DE NOËL – SERVIAN Place du Marché Servian, 16 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Chocolats chauds, artisans locaux, Père Noël … venez découvrir le marché de Noël avec sa parade ! De quoi mettre de la magie dans les yeux des petits, comme des grands !.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Hot chocolates, local artisans, Santa Claus … come and discover the Christmas market and its parade! It’s sure to bring magic to the eyes of young and old alike!

Chocolates calientes, artesanos locales, Papá Noel… ¡venga a descubrir el mercado navideño y su desfile! Será una experiencia mágica para grandes y pequeños

Heiße Schokolade, lokale Handwerker, Weihnachtsmann … entdecken Sie den Weihnachtsmarkt mit seiner Parade! Damit zaubern Sie den Kleinen wie den Großen einen Zauber in die Augen!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE