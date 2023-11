CONCERT DE NOËL – SERVIAN Place du Marché Servian, 9 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Venez écouter les classiques de Noël dans une ambiance magique avec un vin chaud offert.

Participation libre..

2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Come and listen to Christmas classics in a magical atmosphere, with complimentary mulled wine.

Free admission.

Venga a escuchar clásicos navideños en un ambiente mágico, con vino caliente de cortesía.

Entrada gratuita.

Hören Sie Weihnachtsklassiker in einer magischen Atmosphäre mit einem kostenlosen Glühwein.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE