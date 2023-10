PROJECTION DU FILM « DANS LE COEUR DES VIVANTS » – MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Place du Marché Servian, 17 novembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Assistez à la projection du film documentaire « Dans le coeur des vivants » et passez un agréable moment détente dans une ambiance conviviale..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Attend the screening of the documentary film « Dans le coeur des vivants » (In the Heart of the Living) and enjoy a relaxing moment in a friendly atmosphere.

Asista a la proyección del documental « Dans le coeur des vivants » y disfrute de un momento de relax en un ambiente agradable.

Besuchen Sie die Vorführung des Dokumentarfilms « In the Heart of the Living » und verbringen Sie einen angenehmen, entspannenden Moment in einer freundlichen Atmosphäre.

