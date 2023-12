MARCHÉ DE SERVIAN Place du Marché Servian, 18 mai 2023, Servian.

Servian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-18 08:00:00

fin : 2023-05-18 12:00:00

Sur la place du marché, vous trouverez des produits du terroir proposés par les commerçants et producteurs locaux..

Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE