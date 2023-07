CONCERT : POPPY CLUB ET -BAT- Place du Marché Saumur, 20 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

A la croisée de la New Wave et de la French Touch, Poppy Club puise ses inspirations dans les années 80 et 90. A grand renfort de synthés, de saxo, de guitare ou de boite à rythme, le binôme se veut à la fois intimiste et énervé..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 22:55:00. .

Place du Marché

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



At the crossroads of New Wave and French Touch, Poppy Club draws its inspiration from the 80s and 90s. Using synthesizers, sax, guitar and drum machine, the duo’s sound is both intimate and energetic.

A caballo entre la New Wave y el French Touch, Poppy Club se inspira en los años ochenta y noventa. Utilizando sintetizadores, saxo, guitarra y caja de ritmos, el dúo pretende ser a la vez íntimo y enérgico.

Poppy Club ist eine Mischung aus New Wave und French Touch und schöpft seine Inspirationen aus den 80er und 90er Jahren. Mit Synthesizern, Saxophon, Gitarre und Rhythmusmaschine gibt sich das Duo intim und energetisch zugleich.

