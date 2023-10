NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE Place du Marché Sarreguemines, 13 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

À la Sainte-Lucie, le jour avance du saut d’une puce ! Participez en famille à la Fête des Lumières avec un grand spectacle de feu par la cie C’esT pAs nOus ?!. Enfants

Mercredi 2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 18:00:00. 0 EUR.

Place du Marché

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



On Saint Lucia’s day, the day advances by a whisker! Take part in the Festival of Lights with your family with a great fire show by the C?esT pAs nOus? company!

En el día de Santa Lucía, el día se adelanta por los pelos Participe en la Fiesta de las Luces con su familia con un gran espectáculo de fuego a cargo de la compañía C?esT pAs nOus?

Am Tag der Heiligen Lucia wird der Tag um einen Flohsprung vorverlegt! Nehmen Sie mit Ihrer Familie am Lichterfest mit einer großen Feuershow der Cie C?esT pAs nOus? teil!

